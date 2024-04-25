"Считаю это правильным шагом": Сольский прокомментировал свое заявление об отставке

Министр аграрной политики Николай Сольский, который подал в отставку на фоне объявленного ему подозрения, заявил, что готов продолжить работу, если Рада не поддержит его увольнение. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минагро, которое распространило заявление Сольского.

Детали

Сольский заявил, что считает свое решение правильным и готов уйти с должности. Однако, если в ВР не поддержат его заявление - он готов продолжить возглавлять министерство.

Да, я написал заявление об отставке с поста Министра. В такой ситуации считаю это правильным шагом. Решит Верховная Рада принять мою отставку, буду благодарен за такое решение, решит, что я должен работать дальше - продолжу работать - заявил Николай Сольский.

Контекст

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в ВР поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Напомним

Сегодня Высший антикоррупционный суд после объявленного накануне перерыва вернулся к рассмотрению избрания меры пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому, которого подозревают в завладении государственной землей.

Вчера суд не смог избрать меру пресечения Сольскому, отложив рассмотрение дела.

23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра разоблачили на завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен

Как сообщал источник УНН, речь идет о Николае Сольском, который сейчас занимает должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.