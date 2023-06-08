В Украине к 15 годам приговорили еще семерых депутатов госдумы рф за голосование о "признании "л/днр"

Детали

Служба безопасности сообщила, что собрала доказательную базу на еще 7 депутатов российской госдумы, которые причастны к началу полномасштабной войны против Украины. 15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к президенту рф с просьбой признать «независимость» временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, указали в СБУ.

А уже через несколько дней депутаты проголосовали за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» между страной-агрессором и террористическими организациями «л/днр», сообщили в СБУ.

Цитата

"В дальнейшем москва использовала эти решения как формальный повод для начала полномасштабного вторжения на территорию нашего государства. На основании собранных доказательств суд признал российских депутатов виновными по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил им 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Поскольку осужденные сейчас находятся на территории рф, отмечается в сообщении, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания.

СБУ наводит список осужденных депутатов госдумы россии:



Авксентьева Сардана Владимировна, 02.07.1970 г.р.;



Алехин Андрей Анатольевич, 09.02.1959 г.р.;



Аммосов Петр Револьдович, 29.09.1966 г.р.;



Ананских Игорь Александрович, 06.09.1966 г.р.;



Власов Василий Максимович – 27.06.1995 г.р.



Гартунг Валерий Карлович, 12.11.1960 г.р.;



Горохов Андрей Юрьевич, 13.01.1960 г. р.



Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой и Ивано-Франковской областях при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины приговорены 20 депутатов госдумы рф к 15 годам заключения каждого. Незадолго до полномасштабного вторжения, 15 февраля 2022 года, они поддержали постановление об обращении к президенту рф с просьбой рассмотреть вопрос о признании псевдореспублик «днр» и «лнр» как самостоятельных, суверенных и независимых государств.

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