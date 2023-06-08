В Україні до 15 років засудили ще сімох депутатів держдуми рф за голосування про "визнання "л/днр"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Семеро депутатів російської держдуми, які проголосували за "ратифікацію договору про дружбу" між рф та "л/днр", який потім кремль використав як привід для вторгнення, засуджені українською Фемідою на 15 років позбавлення волі, повідомила СБУ, передає УНН.
Деталі
Служба безпеки повідомила, що зібрала доказову базу на ще 7 депутатів російської держдуми, які причетні до початку повномасштабної війни проти України. 15 лютого 2022 року вони підтримали постанову про звернення до президента рф з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, вказали у СБУ.
А вже через декілька днів депутати проголосували за ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між країною-агресором і терористичними організаціями «л/днр», зазначили у СБУ.
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"В подальшому москва використала ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію нашої держави. На підставі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і призначив їм 15 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Оскільки засуджені наразі перебувають на території рф, зазанчається в повідомленні, то початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.
СБУ повідомило список засуджених депутатів держдуми росії:
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- Авксєнтьєва Сардана Володимирівна, 02.07.1970 р.н.;
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- Альохін Андрій Анатолійович, 09.02.1959 р.н.;
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- Аммосов Петро Револьдович, 29.09.1966 р.н.;
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- Ананських Ігор Олександрович, 06.09.1966 р.н.;
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- Власов Василь Максимович – 27.06.1995 р.н.
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- Гартунг Валерій Карлович, 12.11.1960 р.н;
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- Горохов Андрій Юрійович, 13.01.1960 р. н.
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Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій та Івано-Франківській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України засуджено 20 депутатів держдуми рф до 15 років ув’язнення кожного. Незадовго до повномасштабного вторгнення, 15 лютого 2022 року, вони підтримали постанову щодо звернення до президента рф з проханням розглянути питання щодо визнання псевдореспублік «днр» і «лнр» як самостійних, суверенних і незалежних держав.
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