Еще пять человек погибли от рук оккупантов в Донецкой области - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки убили в Донецкой области пять человек, сообщили в четверг в Донецкой ОГА, пишет УНН.
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"За 20 сентября россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Торецке, 2 в Пивничном и 1 в Угледаре", - сообщили в ОГА в Telegram.
Детали
По данным ОГА, с 24 февраля 2022 года россияне убили 1716 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4146.
Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.
Дополнение
С начала текущих суток, по данным Генштаба, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре ряда областей Украины.