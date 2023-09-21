Ще п'ятеро людей загинули від рук окупантів на Донеччині - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Російські окупанти за минулу добу вбили у Донецькій області п'ятьох людей, повідомили у четвер у Донецькій ОДА, пише УНН.
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"За 20 вересня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 у Торецьку, 2 у Північному і 1 у Вугледарі", - повідомили в ОДА у Telegram.
Деталі
За даними ОДА, з 24 лютого 2022 року росіяни вбили 1716 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4146.
Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Доповнення
З початку поточної доби, за даними Генштабу, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей України.