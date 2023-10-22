Еще плюс 980 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 293 830 человек, 5081 танка и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 293830 (+980) человек,
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- танков - 5081 (+18) ед,
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- боевых бронированных машин - 9631 (+19) ед,
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- артиллерийских систем – 7032 (+15) ед,
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- РСЗО – 825 (+3) ед,
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- средства ПВО - 549 (+1) ед,
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- самолетов – 320 (+0) ед,
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- вертолетов – 324 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5339 (+9),
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- крылатые ракеты - 1535 (+0),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9404 (+13) ед,
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- специальная техника - 991 (+1).
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Напомним
Украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.