Еще плюс 980 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

КИЕВ. 22 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 293 830 человек, 5081 танка и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.