Ще плюс 980 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 293 830 осіб, 5081 танки та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 293830 (+980) осіб,
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- танків ‒ 5081 (+18) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 9631 (+19) од,
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- артилерійських систем – 7032 (+15) од,
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- РСЗВ – 825 (+3) од,
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- засоби ППО ‒ 549 (+1) од,
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- літаків – 320 (+0) од,
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- гелікоптерів – 324 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9),
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- крилаті ракети ‒ 1535 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни - 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13) од,
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- спеціальна техніка ‒ 991 (+1).
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Нагадаємо
Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.