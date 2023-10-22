Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ уразили 7 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Нагадаємо
Ще 11 танків та 29 ББМ знищили воїни ОСУВ Таврія. Близько 80 відсотків з цього - на Донеччині.