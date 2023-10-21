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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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БМ-27 «Ураган»

Українські захисники знищили ще 11 танків ворога на південному фронті

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Ще 11 танків та 29 ББМ знищили воїни ОСУВ Таврія. Близько 80 відсотків з цього - на Донеччині. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерала Олександра Тарнавського, пише УНН.

Українські захисники знищили ще 11 танків ворога на південному фронті

«Знищено 50 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 11 танків, 29 ББМ, 1 БпЛА, 7 одиниць автомобільної та 2 - спеціальної техніки. Також знищено 4 склади боєприпасів ворога. Ще 27 одиниць ОВТ окупантів пошкоджено», - повідомив Тарнавський.

Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 24 авіаційних удари, провів 53 бойових зіткнення, окрім того здійснив 685 артобстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1244 вогневих завдання. Загальні втрати ворога склали 496 осіб. 2 окупанти здалися в полон.

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