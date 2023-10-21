Українські захисники знищили ще 11 танків ворога на південному фронті

«Знищено 50 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 11 танків, 29 ББМ, 1 БпЛА, 7 одиниць автомобільної та 2 - спеціальної техніки. Також знищено 4 склади боєприпасів ворога. Ще 27 одиниць ОВТ окупантів пошкоджено», - повідомив Тарнавський.

Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 24 авіаційних удари, провів 53 бойових зіткнення, окрім того здійснив 685 артобстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1244 вогневих завдання. Загальні втрати ворога склали 496 осіб. 2 окупанти здалися в полон.

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