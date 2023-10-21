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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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БМ-27 «Ураган»

Ворог безуспішно намагається штурмувати Мар՚їнку та Авдіївку: вечірнє зведення Генштабу

Київ • УНН

 • 194689 перегляди

КИЇВ. 21 жовня. УНН. Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, передає УНН.

Ворог безуспішно намагається штурмувати Мар՚їнку та Авдіївку: вечірнє зведення Генштабу

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районах Білогорівки Луганської області, Серебрянського лісу та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах Васюківки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 15 атак ворога.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Активність ворога на Авдіївському напрямку дещо знизилась – Сили оборони

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Красногорівки та Побєди Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника північніше Приютного Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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