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Активність ворога на Авдіївському напрямку дещо знизилась – Сили оборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Активність військ рф дещо знизилась, але ворог не полишає намірів захопити Авдіївку – бої тривають. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає УНН.

Активність ворога на Авдіївському напрямку дещо знизилась – Сили оборони

Цитата

"На Авдіївському напрямку дещо знизилась активність ворога, але він продовжує іти вперед. Ворог не полишає спроб взяти Авдіївку. Наші воїни там стійко тримають оборону", - сказав Штупун.

За словами речника, ворог застосовує на Авдіївському напрямку Керовані авіаційні бомби.

Загалом же на Таврійському напрямку за минулу добу ворог завдав 1 ракетного і 4 авіаційні удари. За минулу добу на Таврійському напрямку відбулося 53 бойові зіткнення і ворог здійснив 685 артобстрілів, Сили оборони знищили 11 танків і 29 бойових броньованих машин.

Ворог безуспішно намагався проводити наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового, Первомайського. Без успіху ворог також вів штурмові дії біля Мар'їнки і Новомихайлівки. Крім того, ворог, за словами речника, безуспішно намагається відновити втрачені позиції біля Роботиного.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти відновили наступальні дії в районі Авдіївки - ISW 

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