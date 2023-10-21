Активність ворога на Авдіївському напрямку дещо знизилась – Сили оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Активність військ рф дещо знизилась, але ворог не полишає намірів захопити Авдіївку – бої тривають. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає УНН.
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"На Авдіївському напрямку дещо знизилась активність ворога, але він продовжує іти вперед. Ворог не полишає спроб взяти Авдіївку. Наші воїни там стійко тримають оборону", - сказав Штупун.
За словами речника, ворог застосовує на Авдіївському напрямку Керовані авіаційні бомби.
Загалом же на Таврійському напрямку за минулу добу ворог завдав 1 ракетного і 4 авіаційні удари. За минулу добу на Таврійському напрямку відбулося 53 бойові зіткнення і ворог здійснив 685 артобстрілів, Сили оборони знищили 11 танків і 29 бойових броньованих машин.
Ворог безуспішно намагався проводити наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового, Первомайського. Без успіху ворог також вів штурмові дії біля Мар'їнки і Новомихайлівки. Крім того, ворог, за словами речника, безуспішно намагається відновити втрачені позиції біля Роботиного.
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