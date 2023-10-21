Окупанти відновили наступальні дії в районі Авдіївки - ISW

Деталі

Зазначається, що російські війська забезпечили незначне просування на захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки). Також аналітики пишуть про те, що російські війська захопили український опорний пункт біля терикона на північний схід від Авдіївки, просунулися до залізничної станції на північ від Авдіївки та просунулися біля ресторану «Царська охота» на південь від Авдіївки.

Проте водночас російські війська марно атакували біля Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), на південь від Авдіївки, поблизу Степового (8 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки).

Хоча аналітики також наводять дані і про те, що російські війська просунулися до одного кілометра на лінії Степове-Бердичі (8-10 км на північний захід від Авдіївки) 19 жовтня, а 20 жовтня тривають бої під Бердичами.

За даними Генштабу ЗСУ, українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Сіверного. Зокрема, за минулу добу під Авдіївкою українські війська пошкодили та знищили майже 50 російських танків і понад 100 одиниць бронетехніки.

Нагадаємо

Ворог посилив тиск і відновив спроби оточити Авдіївку у Донецькій області. Нова хвиля наступу не менш потужна, ніж була 10 та 11 жовтня.