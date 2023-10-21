Оккупанты возобновили наступательные действия в районе Авдеевки - ISW

Детали

Отмечается, что российские войска обеспечили незначительное продвижение на запад от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки). Также аналитики пишут о том, что российские войска захватили украинский опорный пункт возле террикона к северо-востоку от Авдеевки, продвинулись к железнодорожной станции к северу от Авдеевки и продвинулись возле ресторана «Царская охота» к югу от Авдеевки.

Однако в то же время российские войска тщетно атаковали возле Северного (6 км к западу от Авдеевки), к югу от Авдеевки, вблизи Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки) и вблизи Новокалиново (11 км к северо-западу от Авдеевки).

Хотя аналитики также приводят данные и о том, что российские войска продвинулись до одного километра на линии Степное-Бердичи (8-10 км северо-западнее Авдеевки) 19 октября, а 20 октября продолжаются бои под Бердичами.

По данным Генштаба ВСУ, украинские силы отбили российские атаки вблизи Авдеевки, Новокалиново, Степного, Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Северного. В частности, за минувшие сутки под Авдеевкой украинские войска повредили и уничтожили почти 50 российских танков и более 100 единиц бронетехники.

Напомним

Враг усилил давление и возобновил попытки окружить Авдеевку в Донецкой области. Новая волна наступления не менее мощная, чем была 10 и 11 октября.