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Активность врага на Авдеевском направлении несколько снизилась - Силы обороны

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Активность войск рф несколько снизилась, но враг не оставляет намерений захватить Авдеевку – бои продолжаются. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, передает УНН.

Активность врага на Авдеевском направлении несколько снизилась - Силы обороны

Цитата

"На Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед. Враг не оставляет попыток взять Авдеевку. Наши воины там стойко держат оборону", - сказал Штупун.

По словам спикера, враг применяет на Авдеевском направлении управляемые авиационные бомбы.

В целом же на Таврическом направлении за минувшие сутки враг нанес 1 ракетный и 4 авиационных удара. За минувшие сутки на Таврическом направлении произошло 53 боевых столкновения и враг совершил 685 артобстрелов, Силы обороны уничтожили 11 танков и 29 боевых бронированных машин.

Враг безуспешно пытался проводить наступательные действия оккупантов в районах Новокалиново, Степного, Первомайского. Без успеха враг также вел штурмовые действия возле Марьинки и Новомихайловки. Кроме того, враг, по словам спикера, безуспешно пытается восстановить утраченные позиции возле Роботино.

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