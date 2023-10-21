Враг безуспешно пытается штурмовать Марьинку и Авдеевку: вечерняя сводка Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В течение суток состоялось 68 боевых столкновений. В целом враг нанес 4 ракетных и 33 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.
На Купянском направлении украинские воины отбили более 10 атак врага в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надежды Луганской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили около 10 атак врага в районах Белогоровки Луганской области, Серебрянского леса и Спирного Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские воины отбили все атаки противника в районах Васюковки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Здесь наши защитники отбили около 15 атак врага.
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На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Красногоровки и Победы Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили более 20 атак врага.
На Шахтерском направлении украинские воины отбили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника севернее Приютного Запорожской области.
В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили 5 артиллерийских средств, радиолокационную станцию, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.