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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские защитники уничтожили еще 11 танков врага на южном фронте

Киев • УНН

 • 227915 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Еще 11 танков и 29 ББМ уничтожили воины ОСУВ Таврия. Около 80 процентов из этого - в Донецкой области. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" генерала Александра Тарнавского, пишет УНН.

Украинские защитники уничтожили еще 11 танков врага на южном фронте

«Уничтожено 50 единиц военной техники противника. В частности, 11 танков, 29 ББМ, 1 БпЛА, 7 единиц автомобильной и 2 - специальной техники. Также уничтожено 4 склада боеприпасов врага. Еще 27 единиц ВВТ оккупантов повреждены», - сообщил Тарнавский.

В общем, враг нанес 1 ракетный и 24 авиационных удара, провел 53 боевых столкновения, кроме того совершил 685 артобстрелов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1244 огневых задачи. Общие потери врага составили 496 человек. 2 оккупанта сдались в плен.

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