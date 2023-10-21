Украинские защитники уничтожили еще 11 танков врага на южном фронте

«Уничтожено 50 единиц военной техники противника. В частности, 11 танков, 29 ББМ, 1 БпЛА, 7 единиц автомобильной и 2 - специальной техники. Также уничтожено 4 склада боеприпасов врага. Еще 27 единиц ВВТ оккупантов повреждены», - сообщил Тарнавский.

В общем, враг нанес 1 ракетный и 24 авиационных удара, провел 53 боевых столкновения, кроме того совершил 685 артобстрелов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1244 огневых задачи. Общие потери врага составили 496 человек. 2 оккупанта сдались в плен.

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