Еще плюс 630 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

КИЕВ. 19 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 290 680 человек, 4992 танка и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.