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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 630 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев • УНН

 • 472913 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 290 680 человек, 4992 танка и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Еще плюс 630 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 290 680 (+630) человек,
  • танков - 4992 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 9437 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 6983 (+39) ед,
  • РСЗО – 818 (+4) ед,
  • средства ПВО - 548 (+1) ед,
  • самолетов – 320 (+1) ед,
  • вертолетов – 324 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5318 (+17),
  • крылатые ракеты - 1534 (+0),
  • корабли /катера - 20 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9337 (+34) ед,
  • специальная техника - 985 (+3).

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