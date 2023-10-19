Еще плюс 630 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 290 680 человек, 4992 танка и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 290 680 (+630) человек,
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- танков - 4992 (+11) ед,
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- боевых бронированных машин - 9437 (+17) ед,
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- артиллерийских систем – 6983 (+39) ед,
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- РСЗО – 818 (+4) ед,
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- средства ПВО - 548 (+1) ед,
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- самолетов – 320 (+1) ед,
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- вертолетов – 324 (+1) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5318 (+17),
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- крылатые ракеты - 1534 (+0),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки – 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9337 (+34) ед,
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- специальная техника - 985 (+3).
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