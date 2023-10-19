Ще плюс 630 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 290 680 осіб, 4992 танки та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 290 680 (+630) осіб,
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- танків ‒ 4992 (+11) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 9437 (+17) од,
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- артилерійських систем – 6983 (+39) од,
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- РСЗВ – 818 (+4) од,
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- засоби ППО ‒ 548 (+1) од,
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- літаків – 320 (+1) од,
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- гелікоптерів – 324 (+1) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17),
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- крилаті ракети ‒ 1534 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни – 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9337 (+34) од,
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- спеціальна техніка ‒ 985 (+3).
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