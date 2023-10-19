Ще плюс 630 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 290 680 осіб, 4992 танки та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.