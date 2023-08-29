Еще плюс 530: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 261 840 человек, 4414 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.23 ориентировочно составили:
-
- личного состава - около 261840 (+530) человек,
-
- танков - 4414 (+14) ед,
-
- боевых бронированных машин - 8579 (+17) ед,
-
- артиллерийских систем – 5450 (+25) ед,
-
- РСЗО – 733 (+3) ед,
-
- средства ПВО - 500 (+1) ед,
-
- самолетов – 315 (+0) ед,
-
- вертолетов – 316 (+0) ед,
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4387 (+4),
-
- крылатые ракеты - 1419 (+4),
-
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 7909 (+43) ед,
-
- специальная техника - 820 (+11).
-
Дополнение
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения противника.