Ще плюс 530: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 261 840 осіб, 4414 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно склали:
-
- особового складу ‒ близько 261840 (+530) осіб,
-
- танків ‒ 4414 (+14) од,
-
- бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17) од,
-
- артилерійських систем – 5450 (+25) од,
-
- РСЗВ – 733 (+3) од,
-
- засоби ППО ‒ 500 (+1) од,
-
- літаків – 315 (+0) од,
-
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4),
-
- крилаті ракети ‒ 1419 (+4),
-
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43) од,
-
- спеціальна техніка ‒ 820 (+11).
-
Доповнення
Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 12 ударів по районам зосередження противника.