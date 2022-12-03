Еще плюс 510: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 90 600 человек, 2917 танков, 263 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.