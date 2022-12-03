Еще плюс 510: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 90 600 человек, 2917 танков, 263 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 03.12.2022 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 90 600 (+510) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2917 (+1) ед,
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- боевых бронированных машин ‒ 5886 (+3) ед,
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- артиллерийских систем – 1906 (+1) ед,
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- РСЗО – 395 (+0) ед,
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- средств ПВО ‒ 210 (+0) ед,
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- самолетов – 280 (+0) ед,
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- вертолетов – 263 (+1) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8),
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- крылатых ракет ‒ 531 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8) ед,
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- специальной техники – 163 (+0).
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Дополнение
ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 6 населенных пунктов Донбасса.