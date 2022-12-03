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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 33221 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Ще плюс 510: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

Ще плюс 510: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

Київ • УНН

 • 1088118 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 90 600 осіб, 2917 танків, 263 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 03.12.2022 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 90 600 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2917 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5886 (+3) од,
  • артилерійських систем – 1906 (+1) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 210 (+0) од,
  • літаків – 280 (+0) од,
  • гелікоптерів – 263 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8),
  • крилатих ракет ‒ 531 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8) од,
  • спеціальної техніки ‒ 163 (+0).

Доповнення

ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 6 населених пунктів Донбасу.

Українські Національні Новини

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