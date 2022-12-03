Ще плюс 510: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 90 600 осіб, 2917 танків, 263 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 03.12.2022 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 90 600 (+510) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2917 (+1) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 5886 (+3) од,
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- артилерійських систем – 1906 (+1) од,
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- РСЗВ – 395 (+0) од,
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- засобів ППО ‒ 210 (+0) од,
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- літаків – 280 (+0) од,
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- гелікоптерів – 263 (+1) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8),
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- крилатих ракет ‒ 531 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8) од,
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- спеціальної техніки ‒ 163 (+0).
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Доповнення
ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 6 населених пунктів Донбасу.