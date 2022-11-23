Еще плюс 410: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.11 ориентировочно составляли:



личного состава – около 85 410 (+410) человек ликвидировано,



танков ‒ 2897 (+2),



боевых бронированных машин ‒ 5832 (+5),



артиллерийских систем – 1887 (+5),



РСЗО – 395 (+0),



средств ПВО ‒ 209 (+0),



самолетов – 278 (+0),



вертолетов – 261 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),



крылатых ракет ‒ 480 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4396 (+3),



специальной техники – 161 (+0).



"Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

ВСУ отбили атаки россиян в районе 11 населенных пунктов Донбасса.