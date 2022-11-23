Еще плюс 410: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 85 410 человек, 2897 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.11 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 85 410 (+410) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2897 (+2),
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- боевых бронированных машин ‒ 5832 (+5),
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- артиллерийских систем – 1887 (+5),
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- РСЗО – 395 (+0),
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- средств ПВО ‒ 209 (+0),
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- самолетов – 278 (+0),
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- вертолетов – 261 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),
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- крылатых ракет ‒ 480 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4396 (+3),
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- специальной техники – 161 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
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