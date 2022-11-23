Ще плюс 410: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.11 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 85 410 (+410) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2897 (+2),



бойових броньованих машин ‒ 5832 (+5),



артилерійських систем – 1887 (+5),



РСЗВ – 395 (+0),



засобів ППО ‒ 209 (+0),



літаків – 278 (+0),



гелікоптерів – 261 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),



крилатих ракет ‒ 480 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3),



спеціальної техніки ‒ 161 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

ЗСУ відбили атаки росіян у районі 11 населених пунктах Донбасу.