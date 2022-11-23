Ще плюс 410: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 85 410 осіб, 2897 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.11 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 85 410 (+410) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2897 (+2),
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- бойових броньованих машин ‒ 5832 (+5),
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- артилерійських систем – 1887 (+5),
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- РСЗВ – 395 (+0),
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- засобів ППО ‒ 209 (+0),
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- літаків – 278 (+0),
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- гелікоптерів – 261 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
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- крилатих ракет ‒ 480 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3),
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- спеціальної техніки ‒ 161 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
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