Еще одну смерть от COVID-19 подтвердили во Львовской области

"По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 595 случаев инфицирования коронавирусом, из них 17 - летальные", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 232 ПЦР-теста, из которых 42 - положительные.

"Также известно, что 17-й пациент с диагнозом коронавирус скончался 4 мая в госпитале в Винниках. Результаты анализов получено вчера. Это житель Николаевского района", - указали в мэрии.

На данный момент в инфекционной больнице находятся 134 человека, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратные ИВЛ - 2 человека.

В области в целом 128 пациентов выздоровели.

Напомним, утром 6 мая во Львовской области было более 550 случаев COVID-19.