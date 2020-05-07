Еще одну смерть от COVID-19 подтвердили во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. За сутки во Львовской области - 42 положительных ПЦР-теста на COVID-19, есть результаты 17-го летального исхода от коронавируса. Всего в области на утро 7 мая - 595 инфицированных коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
"По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 595 случаев инфицирования коронавирусом, из них 17 - летальные", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 232 ПЦР-теста, из которых 42 - положительные.
"Также известно, что 17-й пациент с диагнозом коронавирус скончался 4 мая в госпитале в Винниках. Результаты анализов получено вчера. Это житель Николаевского района", - указали в мэрии.
На данный момент в инфекционной больнице находятся 134 человека, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратные ИВЛ - 2 человека.
В области в целом 128 пациентов выздоровели.
Напомним, утром 6 мая во Львовской области было более 550 случаев COVID-19.