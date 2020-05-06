На Львівщині вже понад 550 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На ранок 6 травня у Львові та на Львівщині 553 підтверджені випадки інфікування коронавірусом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
"Станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 553 випадки інфікування коронавірусом, з них 16 — летальні", - йдеться у повідомленні.
Наразі в інфекційній лікарні перебуває 131 особа, з них в реанімації — 5 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.
Загалом в області 116 пацієнтів одужало.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 224 ПЛР-тести, з яких 39 — позитивні.
Нагадаємо, на Львівщини на COVID-19 протестували понад 19 тисяч осіб.