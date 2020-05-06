Во Львовской области уже более 550 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На утро 6 мая во Львове и Львовской области 553 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
"По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 553 случая инфицирования коронавирусом, из них 16 - летальные", - говорится в сообщении.
На данный момент в инфекционной больнице находятся 131 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратные ИВЛ - 2 человека.
Всего в области 116 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 224 ПЦР-тесты, из которых 39 - положительные.
Напомним, во Львовской области на COVID-19 протестировали более 19 000 человек.