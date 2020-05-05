На Львівщини на COVID-19 протестували понад 19 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Мобільні бригади Львівської області, у складі сімейного лікаря та медичної сестри, продовжують здійснювати експрес-тестування громадян, які повернулися із-за кордону. Відтак, упродовж 5 травня, тестування здійснювалось у всіх районах Львівщини. Тестуванням вдалось охопити 481 особи. Відмовились від проходження тестування 0 осіб. Про це пише “Гал-інфо” із посиланням на прес-службу ЛОДА, передає УНН.
Видання зазначає, що за станом здоров’я осіб, які відмовляються проходити тестування, постійний нагляд вестиме сімейний лікар, а працівники поліції складають відповідний протокол. Результати 481 осіб є негативними 0 — позитивний.
“У разі, коли експрес-тести осіб є позитивними — аналіз скеровують на тест ПЛР і вже після результатів полімеразно-ланцюгової реакції у особи фіксують/не фіксують наявність коронавірусної інфекції”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що експрес-тести проводитимуть для мешканців Львівщини, які повернулись в Україну упродовж двох останніх тижнів, а також тим, хто контактував із хворими на коронавірус. Безкоштовним тестуванням охоплять також медиків. У планах — тестувати водіїв, продавців та інші категорії, які контактують із людьми і є в зоні ризику, пише видання.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 316— летальні.
Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.