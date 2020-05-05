Во Львовской области на COVID-19 протестировали более 19 тысяч человек

Издание отмечает, что за состоянием здоровья людей, которые отказываются проходить тестирование, будет вестись постоянный надзор со стороны семейного врача, а работники полиции составляют соответствующий протокол. Результаты 481 человек являются негативными 0 — положительный.

“В случае, когда экспресс-тесты лиц являются положительными — анализ направляют на тест ПЦР и уже после результатов полимеразной цепной реакции у лица фиксируют/не фиксируют наличие коронавирусной инфекции”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что экспресс-тесты проводить для жителей Львовщины, которые вернулись в Украину на протяжении двух последних недель, а также тем, кто контактировал с больными коронавирусом. Бесплатным тестированием охватят также медиков. В планах — тестировать водителей, продавцов и другие категории, которые контактируют с людьми и есть в зоне риска, пишет издание.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 316 — летальные.

В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.