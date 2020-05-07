Ще одну смерть від COVID-19 підтвердили на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. За добу на Львівщині - 42 позитивні ПЛР-тести на COVID-19, є результати 17-го летального випадку від коронавірусу. Загалом в області на ранок 7 травня - 595 інфікованих коронавірусом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
"Станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 595 випадків інфікування коронавірусом, з них 17 — летальні", - йдеться у повідомленні.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 232 ПЛР-тести, з яких 42 — позитивні.
"Також відомо, що 17-тий пацієнт з діагнозом коронавірусу помер 4 травня у госпіталі у Винниках. Результати аналізів отримано вчора. Це мешканець Миколаївського району", - вказали у мерії.
Наразі в інфекційній лікарні перебуває 134 особи, з них в реанімації — 5 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.
В області загалом 128 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, на ранок 6 травня на Львівщині було понад 550 випадків COVID-19.