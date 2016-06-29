Еще один взрыв произошел в Стамбуле

По последним данным, в результате серии взрывов в аэропорту Стамбула погибли не менее 10 человек, около 20 получили ранения.

На текущий момент известно о как минимум двух взрывах при входе в аэропорт Ататюрка, известно, что взрывы прогремели в рамки металлоискателей.

По словам министра, уже известно, какая террористическая организация ответственна за этот взрыв, однако пока не разглашается.

Международный аэропорт Ататюрка закрыт на вход и выход.