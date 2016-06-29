Еще один взрыв произошел в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что у входа на станцию метро у международного аэропорта в Стамбуле произошел взрыв, передает УНН со ссылкой на телеканал NTV.
По последним данным, в результате серии взрывов в аэропорту Стамбула погибли не менее 10 человек, около 20 получили ранения.
На текущий момент известно о как минимум двух взрывах при входе в аэропорт Ататюрка, известно, что взрывы прогремели в рамки металлоискателей.
По словам министра, уже известно, какая террористическая организация ответственна за этот взрыв, однако пока не разглашается.
Международный аэропорт Ататюрка закрыт на вход и выход.