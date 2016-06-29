Ще один вибух стався у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг заявив, що біля входу на станцію метро у міжнародного аеропорту в Стамбулі стався вибух, передає УНН з посиланням на телеканал NTV.
За останніми даними, в результаті серії вибухів в аеропорту Стамбула загинули не менше 10 людей, близько 20 отримали поранення.
На поточний момент відомо про, як мінімум, два вибухи при вході в аеропорт Ататюрка, відомо, що вибухи пролунали у рамок металошукачів.
За словами міністра, вже відомо, яка терористична організація відповідальна за цей вибух, проте наразі не розголошується.
Міжнародний аеропорт Ататюрка закритий на вхід і вихід.
Як повідомляів УНН, вибух стався у Стамбулі.