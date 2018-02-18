Еще один ракетный эсминец США вошел в Черное море
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Американский ракетный эсминец USS Carney вошел в акваторию Черного моря и присоединился к эсминцу Ross для проведения морских операций безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную Facebook-страницу 6-го флота ВМС США.
“Заход второго корабля ВМС США в Черное море осуществляется в рамках графика, который позволяет ВМС США поддерживать операционное присутствие в регионе”, — указано в заявлении.
“Решение направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-нибудь”, — подчеркнул командир эсминца Carney вице-адмирал Кристофер Грэди.
USS Carney, как и эсминец USS Ross, который 16 февраля вошел в Черное море, базируется в испанском порту Рота в составе 6-го флота США.
Как сообщал УНН, эсминец Королевского ВМФ Великобритании Duncan, оснащенный ракетами Tomahawk, 30 января вошел в Черное море.