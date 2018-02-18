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Ще один ракетний есмінець США увійшов у Чорне море

Ще один ракетний есмінець США увійшов у Чорне море

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Американський ракетний есмінець USS Carney увійшов в акваторію Чорного моря і приєднався до есмінця Ross для проведення морських операцій безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну Facebook-сторінку 6-го флоту ВМС США.

“Захід другого корабля ВМС США у Чорне море здійснюється в рамках графіка, який дозволяє ВМС США підтримувати операційну присутність в регіоні”, — вказано в заяві.

“Рішення направити відразу два корабля у Чорне море було прийнято заздалегідь, а не в якості реагування на що-небудь”, — підкреслив командир есмінця Carney віце-адмірал Крістофер Греді.

USS Carney, як і есмінець USS Ross, який 16 лютого увійшов у Чорне море, базується в іспанському порту Рота у складі 6-го флоту США.

Як повідомляв УНН, есмінець Королівського ВМФ Великої Британії Duncan, оснащений ракетами Tomahawk, 30 січня увійшов у Чорне море.

 

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