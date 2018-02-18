Ще один ракетний есмінець США увійшов у Чорне море
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Американський ракетний есмінець USS Carney увійшов в акваторію Чорного моря і приєднався до есмінця Ross для проведення морських операцій безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну Facebook-сторінку 6-го флоту ВМС США.
“Захід другого корабля ВМС США у Чорне море здійснюється в рамках графіка, який дозволяє ВМС США підтримувати операційну присутність в регіоні”, — вказано в заяві.
“Рішення направити відразу два корабля у Чорне море було прийнято заздалегідь, а не в якості реагування на що-небудь”, — підкреслив командир есмінця Carney віце-адмірал Крістофер Греді.
USS Carney, як і есмінець USS Ross, який 16 лютого увійшов у Чорне море, базується в іспанському порту Рота у складі 6-го флоту США.
Як повідомляв УНН, есмінець Королівського ВМФ Великої Британії Duncan, оснащений ракетами Tomahawk, 30 січня увійшов у Чорне море.