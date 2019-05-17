Еще двум лицам объявили подозрение по делу рейдерского захвата агрокомплекса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Прокуратура сообщила о подозрении еще двум лицам в резонансном деле рейдерского завладения агрокомплекса "Русава-К", который принадлежал погибшему в АТО добровольцу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ивано-Франковской области.
“В настоящее время прокуратурой области сообщено о подозрении трем лицам, в частности депутату Киевского областного совета, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. З ст. 206-2 ( „Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации“) УК Украины ”, - говорится в сообщении.
Продолжается расследование.
Как сообщал УНН, депутату Киевского облсовета В.Карлюку объявлено подозрение в резонансном деле рейдерского завладения агрокомплекса “Русава-К”, который принадлежал погибшему в АТО добровольцу.
В 2015 году директор сельскохозяйственной компании “Русава-К” (Киевская область) Иван Калдин заявил о попытке захвата предприятия его миноритарным владельцем, а также постоянные угрозы и похищения с целью завладения бизнесом.
Кроме того, общественные деятели заявляли, что аграрное предприятие “Русава-К”, воспользовавшись гибелью в зоне АТО владельца компании Пославская, незаконно присвоила другое лицо. В связи с этим в правоохранительные органы и Минюста было направлено коллективное депутатское обращение.