Депутату Київської облради оголосили підозру у справі рейдерського захоплення агрокомплексу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Депутату Київської облради В.Карлюку оголошено підозру у резонансній справі рейдерського заволодіння агрокомплексу “Русава-К”, який належав загиблому в АТО добровольцю. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“У резонансній справі рейдерського заволодіння агрокомплексу „Русава-К“, який належав загиблому в АТО добровольцю, українцю американського походження Марку Паславському, оголошено підозру депутату Київської облради В. Карлюку”, — написав Луценко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція у Вінниці затримала десятки молодиків при спробі захоплення заводу
Нагадаємо, ще у 2015 році директор сільськогосподарської компанії “Русава-К” (Київська область) Іван Калдін заявив про спробу захоплення підприємства його міноритарним власником, а також постійні погрози й викрадення з метою заволодіння бізнесом.
Крім того, громадські діячі заявляли, що аграрне підприємство “Русава-К”, скориставшись загибеллю в зоні АТО власника компанії Пославського, незаконно привласнила інша особа. У зв’язку з цим до правоохоронних органів і Мін’юсту було направлено колективне депутатське звернення.