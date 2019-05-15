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Депутату Київської облради оголосили підозру у справі рейдерського захоплення агрокомплексу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Депутату Київської облради В.Карлюку оголошено підозру у резонансній справі рейдерського заволодіння агрокомплексу “Русава-К”, який належав загиблому в АТО добровольцю. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

“У резонансній справі рейдерського заволодіння агрокомплексу „Русава-К“, який належав загиблому в АТО добровольцю, українцю американського походження Марку Паславському, оголошено підозру депутату Київської облради В. Карлюку”, — написав Луценко.

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Нагадаємо, ще у 2015 році директор сільськогосподарської компанії “Русава-К” (Київська область) Іван Калдін заявив про спробу захоплення підприємства його міноритарним власником, а також постійні погрози й викрадення з метою заволодіння бізнесом.

Крім того, громадські діячі заявляли, що аграрне підприємство “Русава-К”, скориставшись загибеллю в зоні АТО власника компанії Пославського, незаконно привласнила інша особа. У зв’язку з цим до правоохоронних органів і Мін’юсту було направлено колективне депутатське звернення.

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