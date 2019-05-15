Депутату Киевского облсовета объявили подозрение по делу рейдерского захвата агрокомплекса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Депутату Киевского облсовета В.Карлюку объявлено подозрение в резонансном деле рейдерского завладения агрокомплекса "Русава-К", который принадлежал погибшему в АТО добровольцу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"В резонансном деле рейдерского завладения агрокомплекса "Русава-К", который принадлежал погибшему в АТО добровольцу, украинцу американского происхождения Марку Паславскому, объявлено подозрение депутату Киевского облсовета В. Карлюку", - написал Луценко.
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Напомним, еще в 2015 году директор сельскохозяйственной компании "Русава-К" (Киевская область) Иван Калдин заявил о попытке захвата предприятия его миноритарным владельцем, а также постоянные угрозы и похищения с целью завладения бизнесом.
Кроме того, общественные деятели заявляли, что аграрное предприятие "Русава-К", воспользовавшись гибелью в зоне АТО владельца компании Пославского, незаконно присвоило другое лицо. В связи с этим в правоохранительные органы и Минюст было направлено коллективное депутатское обращение.