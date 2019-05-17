Ще двом особам оголосили підозру у справі рейдерського захоплення агрокомплексу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Прокуратура повідомила про підозру ще двом особам у резонансній справі рейдерського заволодіння агрокомплексу “Русава-К”, який належав загиблому в АТО добровольцю. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.
“На даний час прокуратурою області повідомлено про підозру трьом особам, зокрема депутату Київської обласної ради, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 206-2 („Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації“) КК України”, — йдеться у повідомленні.
Триває розслідування.
Як повідомляв УНН, депутату Київської облради В.Карлюку оголошено підозру у резонансній справі рейдерського заволодіння агрокомплексу “Русава-К”, який належав загиблому в АТО добровольцю.
У 2015 році директор сільськогосподарської компанії “Русава-К” (Київська область) Іван Калдін заявив про спробу захоплення підприємства його міноритарним власником, а також постійні погрози й викрадення з метою заволодіння бізнесом.
Крім того, громадські діячі заявляли, що аграрне підприємство “Русава-К”, скориставшись загибеллю в зоні АТО власника компанії Пославського, незаконно привласнила інша особа. У зв’язку з цим до правоохоронних органів і Мін’юсту було направлено колективне депутатське звернення.