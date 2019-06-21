Еще двум нападавшим на журналиста возле ТЦ "Барабашово" сообщили о подозрении

Как выяснило следствие, 7 июня двое харьковчан на территории торгового центра присоединились к группе других лиц, которые препятствовали профессиональной деятельности журналиста. Они сначала угрожали оператору насилием, потом преследовали, а догнав, начали толкать. Когда мужчина упал на землю, били ногами. Кроме этого, 37-летний мужчина поднял видеокамеру пострадавшего и разбил ее.

По информации полиции, 21-летнему мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста), ч.2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. 37-летнему мужчине - по ч.1 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 13 июня Киевский районный суд Харькова избрал 26-летнему харьковчанину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 10 августа с применением электронного средства контроля.