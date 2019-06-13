Суд відправив підозрюваного у побитті харківського телеоператора під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У середу Київський районний суд Харкова обрав 26-річному харків’янину міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 10 серпня із застосуванням електронного засобу контролю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.
Нагадаємо, що 7 червня на території торговельного центру "Барабашово" вказаний громадянин вчинив умисні злочини, спрямовані проти законної професійної діяльності журналіста та громадського порядку.
Слідство оголосило йому про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч.1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.