Ще двом нападникам на журналіста біля ТЦ "Барабашово" повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Слідчі повідомили про підозру ще двом причетним до нападів на відеоператора на території ТЦ "Барабашово" – 21-річному і 37-річному жителям Харкова. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
Як з’ясувало слідство, 7 червня двоє харків’ян на території торговельного центру приєдналися до групи інших осіб, які перешкоджали професійній діяльності журналіста. Вони спочатку погрожували відеооператору насильством, потім переслідували, а наздогнавши, почали штовхати. Коли ж чоловік впав на землю, били ногами. Окрім цього, 37-річний чоловік підняв відеокамеру постраждалого та розбив її.
За інформацією поліції, 21-річному чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста), ч.2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. 37-річному чоловіку - за ч.1 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 13 червня Київський районний суд Харкова обрав 26-річному харків’янину міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 10 серпня із застосуванням електронного засобу контролю.