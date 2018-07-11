Еще двум экс-беркутовцам сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Двум бывшим милиционерам киевского полка "Беркут", один из которых действующий сотрудник полиции, сообщили о подозрении в деле противодействия акциям протеста на Майдане Независимости в 2013 году. Об этом сообщает департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
В вторник, 10 июля при фактам незаконного задержания 30.11.2013 на Майдане Независимости в Киеве участника мирной акции протеста, составление и выдачи заведомо ложных документов о его задержании, двум бывшим милиционерам столичного полка "Беркут" (один из которых является действующим сотрудником полиции) сообщили о подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.28, ч.2 ст.365, ч.1 ст.28, ст.340 и ч.1 ст.366 УК Украины, а именно: в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток, совершенном группой лиц; незаконном препятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом, совершенном группой лиц; составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов.
По результатам допросов и проведения других следственных действий будет решаться вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Ранее по фактам этих событий в суд было направлено обвинительные акты в отношении бывших председателя КГГА, начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве и 9 работников столичного "Беркута".
Кроме того, в настоящее время завершено досудебное расследование еще в отношении четырех бывших правоохранителей "Беркута". Подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами, собранными стороной обвинения.
Как сообщал УНН, Святошинский районный суд Киеве 12 июля продолжит рассмотрение уголовного производства по обвинению 5 бывших бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" в убийстве активистов Майдана в феврале 2014 года.