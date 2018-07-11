Ще двом екс-беркутівцям повідомили про підозру

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Двом колишнім міліціонерам київського полку "Беркут", один з яких чинний співробітник поліції, повідомили про підозру у справі протидії акціям протесту на Майдані Незалежності в 2013 році. Про це повідомляє департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, передає УНН.

У вівторок 10 липня за фактами незаконного затримання 30.11.2013 на Майдані Незалежності в Києві учасника мирної акції протесту, складання та видачі завідомо неправдивих документів про його затримання, двом колишнім міліціонерам столичного полку “Беркут” (один з яких є діючим співробітником поліції) повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.28, ч.2 ст.365, ч.1 ст.28, ст.340 та ч.1 ст.366 КК України, а саме: у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалось такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, за відсутності ознак катування, вчиненому групою осіб; незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів службовою особою, вчиненому групою осіб; складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

За наслідками допитів та проведення інших слідчих дій вирішуватиметься питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Раніше за фактами цих подій до суду спрямовано обвинувальні акти стосовно колишніх голови КМДА, начальника управління громадської безпеки ГУМВС України в Києві та 9 працівників столичного “Беркуту”.

Окрім того, на цей час завершено досудове розслідування ще стосовно чотирьох колишніх правоохоронців “Беркуту”. Підозрювані та їхні захисники ознайомлюються із матеріалами, зібраними стороною обвинувачення.

Як повідомляв УНН, Святошинський районний суд Києва 12 липня продовжить розгляд кримінального провадження за обвинуваченням 5 колишніх бійців спецпідрозділу МВС України “Беркут” у вбивстві активістів Майдану у лютому 2014 року.

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