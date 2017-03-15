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Еще двух членов Высшего совета правосудия избрали на съезде

Еще двух членов Высшего совета правосудия избрали на съезде

Киев • УНН

 • 8939 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Высший совет правосудия доизбрал  еще двух своих членов, которые уже принесли присягу. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь официального веб-портала "Судебная Власть Украины" Ольга Какаулина.

"Так Высший совет правосудия выбрал  еще двух членов ВСП, и они уже принесли присягу. Это господа Андрей Освиенко и Игорь Артеменко ", - сказала О.Какаулина.

Напомним, вчера, 14 марта, ВСП выбрала своими членами Николая Худика и Виктора Шафрана.

Ожидается, что сегодня, 15 марта, на съезде будет доизбрано еще двух членов Высшего совета правосудия.

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