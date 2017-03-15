Еще двух членов Высшего совета правосудия избрали на съезде

"Так Высший совет правосудия выбрал еще двух членов ВСП, и они уже принесли присягу. Это господа Андрей Освиенко и Игорь Артеменко ", - сказала О.Какаулина.

Напомним, вчера, 14 марта, ВСП выбрала своими членами Николая Худика и Виктора Шафрана.

Ожидается, что сегодня, 15 марта, на съезде будет доизбрано еще двух членов Высшего совета правосудия.