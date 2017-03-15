Ще двох членів Вищої ради правосуддя обрали на з'їзді
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Вища рада правосуддя дообрала ще двох своїх членів, які вже принесли присягу. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомила прес-секретар офіційного веб-порталу “Судова Влада України” Ольга Какауліна.
“Так Вища рада правосуддя обрала ще двох членів ВРП, і вони вже принесли присягу. Це пани Андрій Освієнко та Ігор Артеменко”, — сказала О.Какауліна.
Нагадаємо, вчора, 14 березня, ВРП обрала своїми членами Миколу Худика та Віктора Шафрана.
Очікується, що сьогодні, 15 березня, на з’їзді буде дообрано ще двох членів Вищої ради правосуддя.