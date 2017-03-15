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Ще двох членів Вищої ради правосуддя обрали на з'їзді

Ще двох членів Вищої ради правосуддя обрали на з'їзді

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Вища рада правосуддя дообрала ще двох своїх членів, які вже принесли присягу. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомила прес-секретар офіційного веб-порталу “Судова Влада України” Ольга Какауліна.

“Так Вища рада правосуддя обрала ще двох членів ВРП, і вони вже принесли присягу. Це пани Андрій Освієнко та Ігор Артеменко”, — сказала О.Какауліна.

Нагадаємо, вчора, 14 березня, ВРП обрала своїми членами Миколу Худика та Віктора Шафрана.

Очікується, що сьогодні, 15 березня, на з’їзді буде дообрано ще двох членів Вищої ради правосуддя.

Українські Національні Новини

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