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Еще два украинских посольства получили угрозы в день инцидента в Испании – МИД

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Еще два украинских посольства получили угрозы в день, когда произошел инцидент со взрывчаткой в Испании. Об этом журналисту УНН подтвердил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Детали

Чиновник подтвердил, что еще два ведомства подверглись угрозам в день, когда в посольство Украины в Мадриде
поступила посылка со взрывчаткой.

В то же время представитель не уточнил, в какие именно страны поступили соответствующие угрозы.

Напомним

30 ноября обнаружили два конверта со взрывчаткой, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде и производителю оружия на севере страны.

1 декабря стало известно, что "взрывной конверт" прислали министерству обороны Испании.

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