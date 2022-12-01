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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Ще два українських посольства отримали погрози в день інциденту в Іспанії – МЗС

Ще два українських посольства отримали погрози в день інциденту в Іспанії – МЗС

Київ • УНН

 • 973347 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Ще два українських посольства отримали погрози в день, коли стався інцидент з вибухівкою в Іспанії. Про це журналісту УНН підтвердив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Деталі

Чиновник підтвердив, що ще два відомства зазнали загроз в день, коли до посольства України в Мадриді
надійшла посилка із вибухівкою.

Водночас речник не уточнив, в які саме країни надійшли відповідні погрози.

Нагадаємо

30 листопада виявили два конверти з вибухівкою, які було адресовано посольству України в Мадриді та виробнику зброї на півночі країни.

1 грудня стало відомо, що "вибуховий конверт" надіслали міністерству оборони Іспанії.

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