Ще два українських посольства отримали погрози в день інциденту в Іспанії – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Ще два українських посольства отримали погрози в день, коли стався інцидент з вибухівкою в Іспанії. Про це журналісту УНН підтвердив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
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Чиновник підтвердив, що ще два відомства зазнали загроз в день, коли до посольства України в Мадриді
надійшла посилка із вибухівкою.
Водночас речник не уточнив, в які саме країни надійшли відповідні погрози.
Нагадаємо
30 листопада виявили два конверти з вибухівкою, які було адресовано посольству України в Мадриді та виробнику зброї на півночі країни.
1 грудня стало відомо, що "вибуховий конверт" надіслали міністерству оборони Іспанії.