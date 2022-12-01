Ще два українських посольства отримали погрози в день інциденту в Іспанії – МЗС

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Чиновник підтвердив, що ще два відомства зазнали загроз в день, коли до посольства України в Мадриді

надійшла посилка із вибухівкою.

Водночас речник не уточнив, в які саме країни надійшли відповідні погрози.

Нагадаємо

30 листопада виявили два конверти з вибухівкою, які було адресовано посольству України в Мадриді та виробнику зброї на півночі країни.

1 грудня стало відомо, що "вибуховий конверт" надіслали міністерству оборони Іспанії.