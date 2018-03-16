Еще две вспышки: АЧС в Украине не отступает

КИЕВ. 16 марта. УНН. Две вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на этой неделе были выявлены в Киевской и Полтавской областях. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.