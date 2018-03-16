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Еще две вспышки: АЧС в Украине не отступает

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Две вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на этой неделе были выявлены в Киевской и Полтавской областях. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.

Отмечается, что 12 марта 2018 г. гибель свиней была зарегистрирована в личном подсобном хозяйстве (с. Микуличи, Бородянский район, Киевская область)

“При исследовании отобранных проб биоматериала было выявлено ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС)”, — уточнили в ведомстве.

Кроме того, согласно информации главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области, 14 марта 2018 г. заболевание и гибель свиней были зафиксированы в ГП ОХ “Степное” (с. Степное, Полтавский район, Полтавская область).
В этом случае анализ проб материала также подтвердил наличие ДНК вируса АЧС.

Отметим, что в начале года в стране было зафиксировано уже более 30 случаев заболевания свиней АЧС.

При этом, эксперты и фермеры отмечают бездействие власти в вопросе противостояния распространению вируса.

К примеру, по данным Ассоциации животноводов Украины, в Минагрополитике уже более года не согласовывают 5-летнюю программу по борьбе с АЧС, предложенную ведущими специалистами отрасли. Также, в профильном ведомстве пока игнорируют ряд проектов приказов, призванных обеспечить надлежащую профилактику распространения сумы свиней.

По словам нардепа С.Тригубенка, преодолеть АЧС уполномоченным органам мешает отсутствие профессиональных кадров и неэффективное использование бюджетных средств.

Кроме того, политик считает, что до тех пор, пока в Украине не будет назначен министр агрополитики, ответственного за кризис в агропромышленном комплексе стране “не найти”.

Украинские Национальные Новости

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