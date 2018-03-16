Ще два спалахи: АЧС в Україні не відступає

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Два спалахи африканської чуми свиней (АЧС) на цьому тижні були виявлені в Київській та Полтавській областях. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, передає УНН.

Відзначається, що 12 березня 2018 року смерть свиней була зареєстрована в особистому підсобному господарстві (с. Микуличі, Бородянський район, Київська область).

"При дослідженні відібраних проб біоматеріалу було виявлено ДНК вірусу африканської чуми свиней (АЧС)", - уточнили в відомстві.

Крім того, згідно з інформацією головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, 14 березня 2018 р. захворювання і загибель свиней були зафіксовані в ДП ДГ "Степне" (с. Степове, Полтавський район, Полтавська область).
У цьому випадку аналіз проб матеріалу також підтвердив наявність у ДНК вірусу АЧС.

Відзначимо, що на початку року в країні було зафіксовано вже більше 30 випадків захворювання свиней АЧС.

При цьому, експерти і фермери відзначають бездіяльність влади в питанні протистояння поширенню вірусу.

Наприклад, за даними Асоціації тваринників України, в Мінагрополітиці вже більше року не погоджують 5-річну програму по боротьбі з АЧС, запропоновану провідними фахівцями галузі. Також, в профільному відомстві поки ігнорують ряд проектів наказів, покликаних забезпечити належну профілактику поширення суми свиней.

За словами нардепа С.Тригубенко, подолати АЧС уповноваженим органам заважає відсутність професійних кадрів і неефективне використання бюджетних коштів.

Крім того, політик вважає, що до тих пір, поки в Україні не буде призначено міністра агрополітики, відповідального за кризу в агропромисловому комплексі країні "годі й шукати".

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