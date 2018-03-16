Ще два спалахи: АЧС в Україні не відступає

КИЇВ. 16 березня. УНН. Два спалахи африканської чуми свиней (АЧС) на цьому тижні були виявлені в Київській та Полтавській областях. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, передає УНН.