Еще 70 000 украинцев получат помощь от ООН

Детали

По предварительным данным, в УВКБ ООН готовы распространить программу многоцелевой денежной поддержки еще на 70 тысяч человек. Организация планирует и дальше поддерживать развитие цифровых технологий в социальной сфере.

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«Благодаря реализации программы многоцелевой денежной поддержки пострадавших от войны украинцев, являющихся дополнительной мерой социальной поддержки к имеющейся государственной помощи, почти 140 тысяч человек получили выплаты в размере 2 220 гривен на каждого члена семьи в месяц в течение трех месяцев. Особенно остро нуждается в помощи накануне зимнего сезона, обеспечении социальной защиты наиболее уязвимым категориям населения в Украине (одиноких пожилых людей, лиц с инвалидностью, нуждающихся в уходе, и др.), усилении способности территориальных общин о предоставлении перемещенным лицам социальных услуг», – говорится в сообщении.

Дополнение

Министр по делам беженцев Великобритании Ричард Харрингтон заявил, что власть должна вдвое увеличить размер помощи семьям, принявшим у себя беженцев из Украины.